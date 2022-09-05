صحيفة لوموند تثير الغضب في فرنسا بسبب زيارة ماكرون للجزائر

أعلنت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنها سحبت من موقعها الالكتروني عمودا عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، لأنه "تضمن خطأ أدى إلى تفسير خاطئ سيئ"، بعد اتهامها بفرض رقابة.

وزار الرئيس الفرنسي الجزائر في نهاية أوت، وفي هذه المناسبة، وقع ماكرون ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسميا وثيقة "تجدد التزامهما بتسجيل علاقاتهما في دينامية تقدم لا رجوع فيه"، بعد ستين عاما على انتهاء الحرب الجزائرية.

على إثر هذه الزيارة نشر عمود صباح الخميس الماضي قبل سحبه بعد الظهر، كتبه الباحث بول ماكس موران وعنوانه "اختزال الاستعمار في الجزائر +بقصة حب+ يكمل تبني ماكرون موقف اليمين بشأن مسألة الذاكرة".

وكتبت النسخة المسائية للصحيفة في توضيح أول أن "جملة +قصة حب لم تخل من مأساة+ التي قالها ماكرون في المؤتمر الصحافي، وإن كان يمكن أن تخضع لتفسيرات مختلفة، لم تكن تتحدث عن الاستعمار بالتحديد، كما ورد في العمود، بل عن العلاقات الفرنسية الجزائرية الطويلة".

وأضافت "لوموند" أنها "تعتذر لقرائها وكذلك لماكرون".

وتسبب هذا التوضيح بانتقادات حادة، فقد كتب زعيم "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) جان لوك ميلينشون في تغريدة: "سحبوا عمودا بسبب اقتباس عن ماكرون لا يعجبه! مرحلة جديدة في انهيار الصحافة التي كانت مرجعا في السابق".

من جهته، رأى الصحافي إدوي بلينيل، مؤسس مجموعة "ميديابارت" في تغريدة أن لوموند "تقدم اعتذاراتها لرئيس الجمهورية"، واصفا ذلك بـ"الرقابة المذهلة".

أما كاتب العمود بول ماكس موران، فقد علق على ذلك في تصريحات لصحيفة "ليبيراسيون" أن "سحب نص ما، هو عمل غير طبيعي وغير مفهوم".

وبعد هذه الانتقادات نشرت "لوموند" شرحا أكثر تفصيلا على موقعها بعد ظهر الجمعة.

وقالت أن "صفحات (زاوية) "ديبا و موند" تهدف إلى جمع تحليلات ووجهات نظر، بما في ذلك تلك المثيرة للجدل. لا يمكننا السماح لأنفسنا نشر النصوص التي تحتوي على أخطاء في الوقائع".