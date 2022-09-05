دي مستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

أفادت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الأممي الخاص للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا يتوجه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف في الجزائر للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو.

وقالت إري كانيكو: "في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة"، يتوجه المبعوث الأممي "إلى تندوف (الجمعة) للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو".

وأضافت الناطقة "يتطلع المبعوث إلى تعميق المشاورات مع كل الأطراف المعنية في محاولة للتقدم بشكل بناء على المسار السياسي في الصحراء الغربية"، وأشارت إلى أن زيارات إقليمية أخرى "ستعلن في الوقت المناسب".

وفي مطلع جويلية زار دي ميستورا الرباط للقاء مسؤولين مغاربة، لكنه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية متمنيا أن يتمكن من ذلك خلال زيارات مقبلة له في المنطقة.

وعين ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا في نوفمبر، وأجرى أول جولة له في المنطقة في يناير وقد قادته إلى الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف للقاء جبهة بوليساريو.