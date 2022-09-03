أعلن، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة تعيين الدبلوماسي السنيغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد أشهر على شغور هذا المنصب.

وكشفت مصادر دبلوماسية منذ أيام أن أعضاء مجلس الأمن الدولي اتفقوا على اسم باثيلي ليكون المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبرت عن تحفظاتها.

وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر، ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

يذكر أنه منذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش الموفد الأممي السابق إلى ليبيا بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي، ظل هذا المنصب شاغرا إلى يومنا هذا.