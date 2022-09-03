كشف مدير الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، أمحمد بوزيان، أن حصيلة الزكاة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2021 قد تجاوزت 18,5 مليار دج.

و أبرز ذات المسؤول في ندوة ولائية بوهران بعنوان: "صندوق الزكاة بين الواقع والآفاق", بأن "الزكاة في الجزائر قد ارتقت من الناحية التشريعية والإدارية بشكل لافت بعد صدور المرسوم التنفيذي 21-179المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف و الزكاة و تحديد قانونه الأساسي".

و ذكر في نفس السياق بأن " الديوان الوطني للأوقاف و الزكاة، الذي استحدث كآلية جديدة لتطوير عمل الزكاة، قد أوكلت له مهمة جمع و توزيع هذه الأموال و إحداث تنمية اقتصادية و اجتماعية "، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يكون له فروع في جميع ولايات الوطن كما قد تكون له محلقات حتى خارج الوطن".

و سيعمل الديوان على إعداد و تنفيذ برامج متخصصة متعلقة بتحصيل الزكاة و جمعها و توزيعها وفقا لمصارفها الشرعية و ذلك بالتنسيق مع الوزارة الوصية فضلا عن دعم و مرافقة الشباب في مشاريعهم لاستحداث مؤسسات مصغرة و وضع آيات ناجعة لتنمية موارد الزكاة, حسب ما ذكره ذات المسؤول.

و كشف بوزيان بالمناسبة بأن حصيلة الزكاة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2021 قد تجاوزت 18,5 مليار دج حيث استفاد منها ما يزيد عن 4 ملايين و400 ألف مواطن و ساهمت في تمويل 7686 مشروعا يدويا و حرفيا أو مشاريع خدماتية لفائدة الشباب.