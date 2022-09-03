

أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، اليوم السبت ، عن انقطاع الماء الشروب على مستوى عدة بلديات بالجزائر العاصمة .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها ، أن مصالحها سيقومون بأشغال إصلاح (06) تسربات على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه الشروب ، اليوم ابتدءا من الساعة الثامنة مساءا إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الاثنين على مستوى بلديات خرايسية، بابا حسن ودرارية على مستوى نظام تحويل المياه الصالحة للشرب لسلسلة المرتفعات، وستتسبب في:

انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

• بلدية العاشور.

منطقة عين الله: دالي ابراهيم.

• بلدية السحاولة: منطقة الرويسو، حي لازرقي، حي بن مرجة محفوظ وحي الصومام.

• منطقة بوشاوي: بلدية الشراقة.

وكذا تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

• بلدية درارية.

• بلدية أولاد فايت.

• بلدية السويدانية.

وتؤكد سيال ، بأنّ عودة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا .