Le bilan de la Zakat durant la période allant de l’année 2003 à 2021 a dépassé 18,5 milliards de dinars, a révélé, à l'occasion, M. Bouziane, notant que plus de 4.400.000 citoyens en ont bénéficié du fait que le Fond de la Zakat a contribué au financement de 7.686 projets.

Le responsable a souligné dans une conférence de wilaya tenue à Oran sur le thème "Fonds de la Zakat, entre réalité et perspectives" que "la Zakat en Algérie a remarquablement évolué sur le plan législatif et administratif après la promulgation du décret exécutif 21-179 portant création de l'Office national des wakfs et de la zakat et définissant son règlement fondamental".

"L'Office national des wakfs et de la zakat, qui a créé un nouveau mécanisme pour promouvoir la Zakat, a été chargé de la collecte et la distribution des fonds et de favoriser le développement économique et social", a fait savoir, dans ce contexte, M. Bouziane, soulignant "la possibilité de la création des annexes à travers les différentes wilayas ainsi qu’à l'étranger".

"L'Office œuvrera, en coordination avec le ministère de tutelle, à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes spécialisés relatifs à la collecte et à la distribution de la Zakat selon les méthodes réglementaires, ainsi qu'au soutien et à l'accompagnement des jeunes dans la création de petites entreprises, en sus de la mise en place des mécanismes efficaces pour le développement des ressources de la Zakat", a assuré le même responsable.