بن بوزيد يتحدث عن هدم مستشفى "مصطفى باشا"

قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إن مستشفى مصطفى باشا غير صالح، بحكم إنشائه سنة 1854، مؤكدا على وجوب هدمه وإعادة بنائه مجددا.

أكد وزير الصحة، في تصريح للصحافة خلال زيارته التفقدية لمستشفى مصطفى باشا، أن بناء الأخير يكون عمودي، مشيرا إلى أن المرضى والعاملين يواجهون عناء التنقل من قسم لآخر.

وأضاف الوزير أن مصالحه الوزارية تسعى لتحسين ظروف العمل وتحسين الخدمات، والمستشفى فيه قسم للاستعجالات وقمنا بإنشاء مدخل آخر لتخفيف الضغط والاكتظاظ على مدخل ساحة أول ماي.

وأكد الوزير أن 80 بالمائة من المعدات في مستشفى مصطفى باشا جديدة، قائلا: "راحة المريض أولوية بالنسبة لنا وتواجده في ظروف أحسن"،

وقال أيضا أنه "أؤكد لمواطنينا أنه كل أسبوع نتعامل مباشرة مع مدراء الصحة الولائيين ونتابع كل التطورات بخصوص التأهيل والترميم في المستشفيات وهذه السنة ستكون سنة إنجازات".