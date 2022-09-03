أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، السبت، أن كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي جاهز.

وقال خلال ترأّسه ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية، الأمناء العامون، رؤساء مصالح المستخدمين والمكلفون بالرقمنة لمديريات التربية، أنه تم اعتماده والمصادقة علي الكتاب من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية بتاريخ 01 سبتمبر 2022، ما سيُمكّن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بمباشرة عملية الطبع، وسيكون في المؤسسات التعليمية قبل دخول التلاميذ للمدارس، حيث أمر مديري التربية في هذا الشأن بوضع جهاز خاص يُكلّف بمتابعة عملية توزيع هذا الكتاب على المؤسسات التربوية ابتداء من يوم الأحد 04 سبتمبر 2022 وأن يتخذوا كامل الإجراءات التي تسهّل ذلك.

كما أمر الوزير بتقييم عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية وإعداد وضعية دقيقة لذلك، إضافة إلى متابعة عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالأدراج والخزانات التي ستستعمل لحفظ النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الذي سيستفيد منه تلاميذ السنة الثالثة، الرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي ومتابعة عملية توزيع الألواح الإلكترونية على المدارس المعنية.

وتطرّق الوزير، إلى المنشور المتعلق ببروتوكول الاستفادة من فرصة إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ، كونه فعلا بيداغوجيا بامتياز يمنح فرصة أخرى لأبنائنا للعودة إلى مقاعد الدراسة في حال توفّر المقاعد البيداغوجية، كما ألحّ على ضرورة إعلام الأولياء وإشهار التواريخ المتعلقة بهذه العملية وفق رزنامة محدّدة، ما سيمكن أولياء المعنيين بذلك من تجنب التنقل إلى المؤسسات التعليمية أو مديريات التربية قبل الآجال المحددة ويترك متسعا من الوقت لضبط التنظيمات التربوية وتحديد قدرة استيعاب كل مؤسسة تعليمية.

كم أمر السيد الوزير مديري التربية بإعلام التلاميذ المسجلين في شعبة الفنون عن طريق أوليائهم لإعداد الترتيبات اللازمة بالتحاق أبنائهم بالمدرسة الوطنية للفنون والتي ستكون بنمط التنظيم الداخلي.

وفي الختام أمر الوزير بإعداد ومباشرة حملة تنظيف المؤسسات التعليمية خلال هذا الأسبوع لتكون جاهزة في الدخول المدرسي، كما أعلم مديري التربية بعقد ندوة حضورية في الأيام المقبلة للتقييم والتقويم المسبقين للدخول المدرسي المقبل في كل مديرية تربية.