توصلت إدارة ناديي شباب عين تموشنت مع المدرب جمال بن شادلي لخلافة سالم العوفي على رأس العارضة الفنية لهذا النادي الناشط في بطولة الرابطة الثانية لكرة .

و وفق وكالة الأنباء الجزائرية، فإن جمال بن شادلي، الذي ابتعد عن الميادين في المواسم الثلاثة الأخيرة، وافق على قيادة العارضة الفنية للشباب قبل أقل من أسبوعين من انطلاق بطولة الدرجة الثانية، والتي من المقرر أن تكون يوم 16 سبتمبر على أن يشرع في عمله خلال الساعات القليلة القادمة.

وانفصلت إدارة شباب تموشنت، التي ضيع فريقها الصعود إلى الرابطة الأولى في آخر أمتار الموسم الفارط، مع التقني سالم العوفي الذي لم يعمر بمنصبه لأكثر من ثلاثة أسابيع فقط، منتصف الأسبوع الفارط، من دون أن يذكر الطرفان أسباب الانفصال.

وتعتزم تشكيلة غرب البلاد، التي شهدت مرة أخرى تغييرات كبيرة في تعدادها، استهداف ورقة الصعود، مع العلم أن فريقا واحدا من كل مجموعة من المجموعتين اللتين تشكلان الرابطة الثانية سيلتحق بساحة الكبار في نهاية الموسم الكروي الحالي.