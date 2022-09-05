إجراءات جديدة بخصوص منحدر الجباحية

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، عن مخطط تحويل حركة سير المركبات بالجباحية بعد صدور قرار المنع مؤقت لسير مركبات ذات الوزن الثقيل بمقطع الجباحية.

وأفادت الجزائرية للطرق السيارة في بيانها أن مصالحها التقنية ستباشر تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح الجزء المتضرر من الطريق بمقطع بالجباحية للطريق السيار بولاية البويرة اتجاه الجزائر، والذي يعرف تدهور وضعية أرضية الطريق جراء الحمولة الزائدة والغير القانونية لمركبات الوزن الثقيل.

وأوضحت الشركة أنها ستلجأ إلى تدعيم نظام الإشارات المرورية العمودية وتجديد الإشارات الأفقية، كما تعتزم وضع حيز التنفيذ قـواعـد مرورية جديدة تحد من السرعة القصوى المسموحة لمركبات الوزن الثقيل وهذا هو مخطط تحويل حركة السير:

1- تحويل حركة السير لمركبات الوزن الثقيل، الاتجاه البويرة نحو الجزائر، إلى الطريق الوطني رقم 5 سيكون وفق المخطط الآتي:

– خروج مركبات الوزن الثقيل الإجباري من الطريق السيار إلى ط. و5 عبر المخرج للرابط بواد الرخام ( عين الترك)

– خروج مركبات الوزن الثقيل الممكن أيضا من الطريق السيار إلى ط. و5 عبر محول ذراع لعطش ( البويرة)

2- عودة حركة السير مركبات الوزن الثقيل مجددا إلى الطريق السيار سيكون وفق المخطط الاتي:

–عودة مركبات الوزن الثقيل المسموح به إلى الطريق السيار عبر مدخل الكاليتوس (القادرية)

–عودة مركبات الوزن الثقيل الممكن أيضا إلى الطريق السيار عبر مدخل الأخضرية شرق (الأخضرية) .

– إجراء المنع المؤقت لسير مركبات الوزن الثقيل سيخص مقطع واد رخام (عين الترك) ن.ك 186+700 إلى الكاليتوس (القادرية) ن.ك 170+700 ، مرورا بالجباحية، على مسافة 16 كلم ويسري مفعوله من الأحد 04 سبتمبر 2022 صباحا.

كما تعلم الجزائرية للطرق السيارة أنها، وبالتنسيق مع شركاؤها المعنيين، من مصالح الدرك الوطني و مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان انسيابية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطرق السيارة أثناء عملية تحويل مركبات الوزن الثقيل

وقد وضعت بهذه المناسبة إشارات التوجيه و التذكير بقواعد السير الضرورية في المواضع اللازمة مع تأكيدها تجنيد كل وحداتها المختصة من فرق للدوريات وفرق للتدخل السريع تحسبا لأي طارئ.