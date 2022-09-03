أشرف اليوم السبت ، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي على الافتتاح الرسمي للدورة العادية الثالثة للمجلس.

وفي كلمة افتتاحية له ، قال حمزاوي، أن التطورات الدولية الراهنة ساهمت في تعزيز موقع الجزائر على مستوى الساحة الدولية.

وتابع حمزاوي أن العالم اليوم يشهد تجاذبات هامة والتى عززت مكانة الجزائر دوليا .

كما تحدث رئيس مرصد المجتمع المدني عن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر بداية شهر نوفمبر المقبل، حيث أكد بأنها ستكون محطة عربية هامة لدعم ونصرة القضايا العادلة في مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وحول مبادرة لم الشمل التي أطلقها الرئيس تبون، أشار عبد الرحمان حمزاوي إلى أن كل فعاليات المجتمع المدني ستنخرط في مساعي إنجاح المبادرة التي تندرج في إطار تعزيز الجبهة الداخلية ودحر المخططات الخبيثة التي تستهدف الجزائر.