بيع إلكتروني لتذاكر الرحلات الجوية قريبا

حدد وزير النقل، منجي عبد الله، آجل أقصاه 01 جوان 2023 لوضع برنامج بيع إلكتروني للتذاكر للرحلات الجوية دون تدخل العامل البشري، مع إدراج الجانب المتعلق بالدفع الإلكتروني.

وأكد الوزير اجتماع جمعه مع إطارات من الوزارة و المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من إطاراتها، أنه تم تشكيل فوج عمل ومتابعة يقوم بتقديم تقارير شهرية عن برنامج البيع الإلكتروني لتذاكر السفر ووضع حيز التنفيذ البرنامج التكميلي للرحلات الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى غاية دخولها حيز الخدمة.

وعرض الوزير، خلال مداخلته التي تمحورت حول القضاء على المظاهر السلبية التي عرفتها عملية بيع التذاكر للمواطنين هذه السنة، وضرورة التكفل بانشغالات الجالية المتعلقة بتوفير برنامج نقل يمكنهم من العودة لأرض الوطن في أحسن الظروف.

وأشار بيان للوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لوضع حيز الإستغلال ما تبقى من البرنامج التكميلي للرحلات المعلن عنه مؤخرا، وذلك من خلال الحصول على كل التراخيص اللازمة للعملية.

فيما أمر منجي، إعداد تقرير حول حصيلة موسم الإصطياف 2022، مع تحديد إيجابيات البرنامج و سلبياته.