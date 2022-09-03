عقدت اليوم السبت، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري بمدينة وهران، ونقلت الصفحة الرسمية للبطولة العربية على الفايسبوك تصريحات المدربين.

وسيواجه المنتخب الجزائري، نظيره السعودي بعد غدا الاثنين فيما يلاقي منتخب المغربي منافسه اليمني.

وقال مدرب المنتخب الوطني أرزقي رمان: "أشكر الاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم هذه البطولة، التي تساعدنا على الاستعداد بشكل جيد لكافة الاستحقاقات الرسمية في قارتي أفريقيا وآسيا، وهي فرصة مميزة ورائعة للاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة مع الأشقاء العرب".

أما مدرب المنتخب السعودي عبد الوهاب الحربي فأضاف:" نبارك للمنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي وأتمنى التوفيق لكل الفرق التي ودعت البطولة، مستوى التنافس رائع للغاية في تلك المسابقة، وأنا سعيد بارتفاع أداء اللاعبين مع كل مباراة خاصة بعد عملية التدوير بينهم".

وأردف:" سنخوض مباراة متكافئة أمام المنتخب الجزائري القوي والمنظم، وأعتقد أن أسلوب لعب المنتخبين يتشابه كثيراً على مستوى طريقة اللعب والمهارة".

وختم المتحدث ذاته: "منتخب الجزائر ربما يتفوق علينا من الناحية البدنية بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة يوم واحد أكثر، كما أنه يخوض المباراة بين جماهيره، لكننا أيضاً نمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفوز، خضنا مباريات في وقت سابق أمام 20 ألف متفرج ونحن جاهزون لمثل هذه الظروف لتقديم مباراة تليق بالطرفين".