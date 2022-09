Le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que l’hôpital Mustapha Bacha était vétuste, ayant été construit en 1854, soulignant qu’il devait être démoli et reconstruit à nouveau.

Benbouzid a précisé dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection à l’hôpital Mustapha Bacha, que les patients et les employés trouvent de la difficulté à se déplacer d’un service à un autre.

Le Ministre a ajouté que le ministère “vise à améliorer les conditions de travail et les services, l’hôpital a un service d’urgence et nous avons mis en place une autre entrée pour soulager la pression et l’encombrement au niveau de l’entrée du 1er mai.