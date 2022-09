Lamamra rencontre les ressortissants algériens au Mali

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est réuni samedi avec des membres de la communauté nationale établie au Mali, au terme de sa visite de travail et d’amitié dans ce pays, indique un communiqué du ministère.

La rencontre "a permis d’aborder les préoccupations des Algériens résidant au Mali ayant trait à des problèmes à caractère consulaire, ainsi que leurs initiatives visant à fédérer leurs efforts pour l’enrichissement des relations séculaires de bon voisinage, de coopération et de solidarité entre les deux peuples frères", précise le communiqué.

"Ils ont notamment souligné leur ambition de développer davantage les échanges commerciaux par la facilitation des procédures administratives et douanières de manière à leur permettre d’accroître les exportations de produits algériens au Mali", ajoute la même source.

Dans cet esprit, "les membres de la communauté ont chaleureusement accueilli la réouverture imminente de la ligne aérienne Alger-Bamako et les autres mesures ordonnées récemment par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune dont l’impact sera considérable sur les échanges humains et économiques algéro-maliens", poursuit le ministère dans son communiqué.

De son côté, Lamamra a tenu "à rassurer ses compatriotes de l’engagement du Président Abdelmadjid Tebboune envers la communauté nationale à l’étranger qui s’est traduit par des orientations stratégiques visant à assurer la prise en charge de ses préoccupations et à promouvoir son attachement à la mère-patrie ainsi que son association au développement socio-économique du pays", conclut le communiqué.