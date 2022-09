Lors d’une réunion consacrée aux dernières retouches concernant à l’opération de recrutement des enseignants de langue anglaise en prévision de la rentrée scolaire fixée au 21 septembre en cours, Le ministre de l’éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a indiqué que le livre d’anglais de la troisième année est désormais disponible et qu’il a reçu l’aval de l’institut national de recherche en éducation.

Dans un communiqué sanctionnant la réunion tenue par visioconférence auxquelles ont pris part des cadres de l’administration centrale, des directeurs de l’éducation, les secrétaires généraux, les chefs de services du personnel ainsi que les responsables de la numérisation au niveau des directions de l’éducation, publié ce samedi 3 septembre sur les réseaux sociaux, le premier responsable de l’éducation a mis l’accent sur la transparence le respect strict des critères de sélections dans l’opération de recrutement des enseignants d’anglais. Il a également donné certaines instructions et orientations concernant le retour au système d’enseignement habituel.

Le ministre a tenu à rappeler les étapes ayant précédé l’annonce du retour au système d’enseignement habituel cette année, et ce, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a ordonné la consultation des partenaires sociaux concernant ce sujet et étudier leurs propositions lors d’une réunion présidé, le 1 septembre, par le premier ministre en présence des ministres de l’éducation et de la santé au cours duquel la décision a été rendue publique.

Concernant l’introduction de la langue anglaise dans le cycle primaire d’enseignement au titre de l’année 2022-2023, « le ministre a insisté sur l’application stricte et rigoureuses des directives afin de garantir la transparence dans toutes les opérations ayant un lien avec ce dossier ».

Il a également ordonné « de faire recours aux médias à l’effet d’informer les personnes admises aux postes d’enseignant à base de contrat à durée déterminé, et ce, après avoir épuisé les diplômés issus des écoles supérieures des enseignants désirants occuper ces postes« , a-t-il ajouté.

S’agissant du livre de langue anglaise destiné aux élèves de troisième année primaire, le ministre a indiqué qu’il est fin prêt, soulignant qu’il a été approuvé et adopté par l’Institut national de recherche en éducation le 01 septembre 2022. A cet égard, l’office national des publications scolaires entamera le processus d’impression. Le livre sera disponible dans les établissements d’enseignement avant la rentrée scolaire. À cet effet, il est demandé aux directeurs de l’éducation de mettre en place un mécanisme spécial chargé de suivre le processus de distribution du livre aux établissements d’enseignement à partir du dimanche 04 septembre 2022 et de prendre toutes les mesures adéquates qui facilitera cette opération.

Le ministre a également ordonné d’évaluer l’opération de vente du manuel au niveau des établissements d’enseignement et de préparer une situation précise à cet effet. Il a par ailleurs, donné des instructions à l’effet d’équipé les établissements scolaires avec des armoires et des tiroirs qui seront utilisé aux rangements des manuels d’anglais destinés aux élèves de troisième, quatrième et cinquième année d’enseignement primaire ainsi que l’opération de distribution des tablettes électroniques aux niveaux des mêmes établissements, note la même source.