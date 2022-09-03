تجددت الاشتباكات في ليبيا، السبت، بين عدة فصائل مسلحة غربي العاصمة طرابلس، فيما عززت القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سيطرتها على العاصمة.

وكالة رويترز للأنباء، كشفت أن الاشتباكات التي استفاق سكان العاصمة عليها، السبت، بدأت ليل الجمعة.

وقال شاهد لرويترز إنه خلال القتال الذي دار في الليل، أُطلقت قذائف مورتر في ورشفانة وهي منطقة زراعية، تحتوي على عدة قرى ضمن الامتداد العمراني بين طرابلس ومدينة الزاوية الغربية.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات دامية الأسبوع الماضي، ما أثار أسئلة حول مصير عملية الانتقال السياسي في البلاد التي مزقتها الحرب منذ عقد.