تغيير هام في وزارة الدفاع

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي, حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 03 سبتمبر 2022، على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي".