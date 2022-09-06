تعثر جديد لمولودية الجزائر وفوز تاريخي للبيض

خيبت مولودية الجزائر، اليوم السبت، جماهيرها العريضة بعدما فشلت في تحقيق الفوز على اتحاد بسكرة في إطار مقابلات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى.

ولم يتمكن العاصميون من الوصول إلى شباك الضيوف طيلة التسعين دقيقة لتنتهي المواجهة، التي أقيمت على ملعب الرويبة، بدون أهداف.

ويعتبر هذا التعثر الثاني لأبناء باب الوادي بعد ذلك المسجل في الجولة الأولى ببشار إثر عودتهم بالهزيمة (2-0) أمام شبيبة الساورة.

وستتزايد الضغوط على المدرب البوسني فاروق هادزيبغيتش من طرف الإدارة والأنصار الذيم كانوا يعولون على انطلاقة قوية بعد العدد الكبير من الصفقات المبرمة في الميركاتو الصيفي.

في مقابلات أخرى، أجريت اليوم السبت، حقق نادي مولودية البيض فوزا تاريخيا هو الأول له في حظيرة الكبار التي يلعب فيها لأول مرة منذ نشأته.

وأطاح الصاعد الجديد بشبيبة الساورة في داربي الجنوب بنتيجة هدفين دون مقابل على أرضية ميدان ملعب زكرياء مجذوب بالبيض الذي اكتظ بأنصار الفريق المحلي.

كما انتهت مواجهة هلال شلغوم العيد وأولمبي الشلف بنتيجة بيضاء (0-0).

النتائج:

الخميس 1 سبتمبر:

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة 0-1

الجمعة 2 سبتمبر:

اتحاد خنشلة - اتحاد الجزائر 0-1

نادي بارادو - شباب بلوزداد 0-1

مولودية وهران - نجم مقرة 0-0

السبت 3 سبتمبر:

هلال شلغوم العيد - جمعية الشلف 0-0

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة 0-0

مولودية البيض - شبيبة الساورة 2-0

وفاق سطيف - أمل الاربعاء سا 20:00

الترتيب ن ل

1--. شباب قسنطينة 6 2

--. شباب بلوزداد 6 2

--.اتحاد الجزائر 6 2

4-. جمعية الشلف 4 2

5 . أمل الاربعاء 3 1

--. شبيبة الساورة 3 2

--. نادي بارادو 3 2

--. مولودية البيض 3 2

9 .اتحاد بسكرة 2 2

10. وفاق سطيف 1 1

--. مولودية وهران 1 2

-- .نحم مقرة 1 2

--.هلال شلغوم العيد 1 2

--. مولودية الجزائر 1 2

15. اتحاد خنشلة 0 2

--. شبيبة القبائل 0 2.