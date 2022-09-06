بن ناصر يحسم الداربي ومعاناة محرز تتواصل

قلب ميلان الطاولة على إنتر في داربي الغضب، لينتزع فوزا مهما بنتيجة (3-2)، مساء اليوم السبت، بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف ميلان كل من رفائيل لياو هدفين (28 و60) وأوليفيه جيرو (54)، فيما سجل هدفي إنتر كل من بروزوفيتش (21) وإيدين دجيكو (67).

وشارك الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، طيلة التسعين دقيقة وقدم آداء جيدا في متوسط الميدان وذلك استكمالا لبداية الموسم الرائعة، ما جعله يتوج بجائزة لاعب الشهر في النادي الإيطالي العملاق.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد إنتر عند 9 نقاط بالمركز الخامس.

على العكس تماما، تتواصل معاناة الدولي الجزائري الآخر رياض محرز مع ناديه مانشستر سيتي خلال بداية هذا الموسم.

وبدأ نجم "الخضر" مقابلة أستون فيلا، في إطار الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز، على دكة البدلاء.

ودفع التقني الاسباني بمحرز في الدقيقة 73 من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.