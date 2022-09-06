"الطبقة المتوسطة تلاشت"



أصدرت النقابة الجزائرية لعمال التربية بيانا حول الوضع الاجتماعي للعامل.



وحسب نفس المصدر، فإن "الموظّف الجزائريّ فقد بوصلة احتياجاته اليوميٌة، فبعد ارتفاع أسعار السّلع الأكثر استهلاكا بأزيد من عشرة أضعاف، خاصّة تلك الّتي كانت تصنّف في خانة طعام الفقراء والمساكين، وأصبحت لمن استطاع إليها سبيلا".



وأضاف نفس المصدر، بانه"بالرّغم من محاولات كسر الاحتكار، والوقوف في وجه مافيا السّلع والأسواق، الّا أنّ الموظّف المسكين مازال يشعر بقوّة قبضتهم عليه، لأنّهم أتقنوا بنجاح تامّ لعبة استغلال الوقت المناسب لتضييق الخناق عليه".



كما أشارت النقابة الى أنه "بعدما كانت المواسم الدّينيّة والاجتماعيّة فقط المعنيّة بجنون الأسعار، تحوّلت السّنة بكلّ أيّامها الى سباق متسارع لأسعار السّلع الأكثر انتشارا، فوجد المواطن نفسه يدفع أضعاف ما كان يدفعه من قبل بالرّغم من عدم تسجيل زيادات ذات قيمة تذكر في أجر العمّال الأجراء البسطاء، فتلاشت الطّبقة المتوسّطة باقترابها من عتبة الفقر".



وأفاد ذات البيان ان الدّخول المدرسيّ جاء ليقضي على الأخضر واليابس .. سندخل دخولا اجتماعيّا عسيرا تحت عتبات الفقر"، مؤكدة أنه "إذا كان للكرامة سعر، فإن أجر الموظّف حتّى لا يفقد كرامته لابدّ ألّايقلّ عن 80 ألف دينار جزائريّ حتّى يواجه الانهيار الحادّ للقدرة الشرائيّة؟".