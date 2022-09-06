تتويج 3 فرق في مسابقة "الجيريا روبوت كوب"

اختتمت السبت بالجزائر العاصمة الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية "الجيريا روبوت كوب" بفوز ثلاث فرق من الشباب المبدعين من الجزائر العاصمة وغرداية وأدرار، تمكنوا من تصميم روبوتات مميزة

تستعمل في مختلف المجالات الصناعية.

واستطاعت كل فرقة من الفرق الثلاثة الفائزة من تصميم روبوتات الأول يقوم بتحدي في مسار مملوء بالعقبات حيث يعمل على تفاديها والثاني يقوم برفع مختلف المجسمات من مختلف الاشكال والاوزان ووضعها في الحيز المناسب لها.

ويتعلق الأمر بكل من فريق "كريمزون" من الجزائر العاصمة الذي نال المرتبة الأولى فيما نال المرتبة الثانية الفريق العلمي لغرداية، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فريق "هايزن هامبرغ" من ولاية ادرار.

وحسب رئيس النادي العلمي "سيلاك"، المنظم لهذه التظاهرة، محمد أنيس لونيس، فإن النادي قام بتوفير جميع المعدات للشباب المبتكر حتى يقوم بتصميم وبرمجة هذه الروبوتات لحل بعض الاشكالات التي تعترض بعض المصانع خلال ممارسة نشاطها الصناعي.

واكد لونيس ان هذه الاشكالات تم عرضها من طرف اصحاب المصانع أمام الشباب المبدع لإيجاد حلول لها, مضيفا ان هذه المسابقة، التي شارك فيها قرابة 300 مبتكر شاب منحدر من مختلف ولايات الوطن، ستكون فرصة سانحة لهؤلاء الشباب من أجل توظيفهم و إدماجهم في هذه الشركات.

وأشرف الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد على حفل توزيع الجوائز التشجيعية الرمزية لهؤلاء المبدعين.