رفع التجميد عن عدة مشاريع ثقافية

قام مدير الثقافة والفنون بخرجة ميدانية للمعاينة والوقوف على مدى تقدم أشغال الإنجاز الجارية بمسجد سيدي لخضر ومسجد الأربعين شريفا.

وحسب بيان لوزارة الثقافة فإن ذات الخطوة تأتي بتعليمات من وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، وتحت إشراف مديرية الثقافة والفنون لولاية قسنطينة، وفي إطار تجسيد عمليات الترميم الثمانية المعنية بقرار رفع التجميد عن المشاريع وإعادة الاعتبار للمساجد في المدينة القديمة لقسنطينة.

وضمن برنامج الزيارة، أضاف نفس المصدر، تمت أيضا معاينة المطبعة الإسلامية الجزائرية "عبد الحميد بن باديس" للوقوف على بعض النقائص التي تعتريها، بغرض إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة العريقة حتى تكون إرثا آخر ممّا خلّفه العلامة الراحل.