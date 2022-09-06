كشف المتورطين في فيديو رمي الاسماك في البحر

اصدرت مديرية الصيد البحري لولاية وهران بيانا حول مقطع الفيديو الذي يبين رمي كمية من الاسماك الزرقاء في طريق كريستل بوهران.

وحسب نفس المصدر، فانه وفور تداول الفيديو قامت مديرية الصيد البحري و تربية المائيات بوهران بارسال مفتشين وبيطريين من المديرية للتحقق في اسماك من نوع البوقة و الصوريل، تم رميها على مستوى منطقة تبعد بحوالي 2 كلم عن ميناء كريستل.

وبعد التحقيق، حسب نفس المصدر، تبين بأن العملية قام بها أشخاص مجهولي الهوية غير تابعين لمهنيي قطاع الصيد البحري، وقد قامت مصالح بلدية قديل باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الاسماك المتعفنة.

كما اعلمت لمديرية بأن التحقيق في القضية متواصل من طرف السلطات الامنية المختصة.