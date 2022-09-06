نواب ينتظرون الحصيلة والحكومة عينها على القوانين الجديدة

يستأنف البرلمان بغرفتيه، دورته التشريعية العادية اليوم الأحد، وسيستقبل، وفق ما علمت "الخبر" من مصادر حكومية، وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة، لتقييم أدائها بعد طول انتظار. كما سيجد النواب أمامهم مشاريع قوانين متراكمة، كالنظام الداخلي للغرفة السفلى، ونصوصا من قطاع العدالة والإعلام والتظاهر والجمعيات والأحزاب، إلى جانب طلبات برفع الحصانة عن زملاء لهم وتوجيه أعضاء مساءلات محتملة للحكومة، حول صيف غير مسبوق، مطبوع بحرائق قاتلة وجريمة مستفحلة ومجازر مرورية غير مألوفة، فهل بإمكان النواب الجدد محاسبة الحكومة على أدائها وسن قوانين قادرة على تغيير الواقع؟

تحدثت مصادر مسؤولة إلى "الخبر" حول الإعدادات لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة غدا، عملا بنص المادة 138 من الدستور ، وذكرت أن من بين أول الملفات التي ستأتي من قصر الدكتور سعدان هي حصيلة تنفيذ مخطط عمل الحكومة أو ما يسمى بيان السياسة العامة للحكومة، تمهيدا لعقد جلسة تقييم ومحاسبة.

وفي سياق استئناف النشاط التشريعي، أفادت مصادر برلمانية أن مكتبي المجلس للغرفتين عقدا اجتماعا تنسيقيا يوم الخميس لضبط جدول أعمال الدورة، بحضور ممثل الحكومة ووزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة.

ويجري تحضير طرح مشاريع قوانين جديدة بالغرفة السفلى، في إطار تحيين المنظومة التشريعية وفق أحكام التعديل الدستور، على غرار قانون الإعلام والسمعي البصري والجمعيات وأخرى من وزارة العدل، بينما يُتوقع أن يتم دراسة طلبات بتجريد نواب من الحصانة، على خلفية ملاحقات قضائية.

ويعني إرسال بيان السياسة العامة أو الحصيلة الحكومية في التقاليد والأعراف السياسية المتبعة، وفق محدثينا، ترجيح فرضية تعديل أو تغيير حكومي بقوة هذه الأيام، مشيرين إلى أن حصيلة الحكومة، أصلا، كانت محل تساؤل وانتظار في الدورة التشريعية السابقة.

ومن المؤشرات التي توحي باقتراب تغيير حكومي، بالنسبة لمحدثينا، غياب لافت للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن أنشطة رئاسية مؤخرا، وأهمها زيارة الرئيس الفرنسي وأنشطة أخرى مع الوفود الأجنبية.

وبالعودة إلى البرلمان، فإنه بطبيعته وتشكيلته الحالية في تقييم مراقبين، يفتقر للمواصفات والمؤهلات التي تسمح له بالتأثير على النشاط التنفيذي بأدواته الدستورية واقتراح مشاريع قوانين تذعن لها الحكومة، بفعل استمرار تسييره بقانون يعود إلى 1997 والعجز على تحيينه أو تجديده منذ طيلة سنة كاملة، إلى جانب الصلاحية المطلقة التي يتمتع بها مكتب المجلس وقدرته على كبح كل مبادرة تأتي من النواب واقتصار الرقابة البرلمانية على الأسئلة الكتابية والشفوية التي هي الأخرى لا تحترم الآجال.

وتتوقع مصادر من مبنى زيغوت يوسف تحدثت مع "الخبر"، دورة برلمانية باهتة كسابقاتها ، تأتي "بقوانين لا علاقة لها بالمجتمع"، مشيرين إلى أن "معالجة مشاكل الجزائر ليست فقط بالقوانين، وإنما بإحداث قطيعة مع أنماط تسيير قديمة وقرارات وإجراء تغيير على مقاربة الحكم، مقدمين أمثلة على عدة قوانين لم تفلح في تغيير الواقع، كقوانين المخدرات والمضاربة وغيرهما".

ويرى هؤلاء أن فعالية البرلمان مرتبطة بفلسفة وطبيعة السلطة السياسة، وضرورة تجاوزها لأنماط التسيير القديمة، ووضعها برامج بالأهداف، قابلة للتقييم دوريا واقتناعها بأن مشاكل الجزائر لا تعالج على مستوى البرلمان فقط، وأيضا إلى تركه يلعب أدواره الرقابية بالكامل.

وبالنسبة للمساءلات المحتلمة، فإن المشاهد المؤلمة والمفزعة لجزائريين متفحمين جراء الحرائق في ولايتي الطارف وسوق أهراس وغيرهما، والجرائم البشعة التي حدثت في عنابة والبليدة، والمجازر المرورية اليومية، تحرك برلماني عن طريق تفعيل أدوات المساءلة التي يوفرها الدستور في شكل لجنة التحقيق البرلماني والأسئلة الشفوية والكتابية.

ويتساءل مراقبون عن وظيفة البرلمان في مثل هكذا كوارث ونكبات، والدور الواجب أن يلعبه عندما يتعرض مواطنون إلى موت جماعي بالحرائق، ملوحين بأن الكرة حاليا عند المؤسسة التشريعية لسن قوانين وتفعيل مساءلات وتحقيقات لتهدئة روع أهالي الضحايا ولتفادي تكرار هذه الخسائر البشرية والمادية.

ويُنتظر من حركة مجتمع السلم، بوصفها القوة المعارضة الوحيدة في المجلس الشعبي الوطني، أن تُسائل الحكومة انطلاقا مما كتبه رئيسها مؤخرا على صفحته بـ"فايسبوك"، متسائلا "ألم يئن الأوان لتُقيّم السلطات أداءها في التعامل مع الحرائق، وتجنب الخسائر البشرية وتقليص الخسائر المادية على الأقل".