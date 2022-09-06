عقم هجومي وفرق لا تزال تبحث عن معالمها

اختتمت أمس السبت، الجولة الثانية من المحترف الأول والتي استأنفت بمباراة مقدمة بين شباب قسنطينة وشبيبة القبائل. وشهدت المباريات الثمانية التي جرت تحقيق 5 انتصارات و3 تعادلات، وصبت نتائج الأسبوع الثاني في مصلحة اتحاد الجزائر و شباب قسنطينة و شباب بلوزداد و وفاق سطيف ومولوية البيض.

كما عجز 7 فرق عن تحقيق أول انتصار لها هذا الموسم وهي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل واتحاد خنشلة وهلال شلغوم العيد ومولودية وهران ونجم مـﭬرة واتحاد بسكرة.

الجولة الثانية من المحترف الأول كانت شحيحة من الأهداف بتسجيل 6 أهداف فقط، منها 3 خارج الديار، وهي حصيلة جد ضعيفة مقارنة بالجولة الأولى والملايين التي صرفت لتدعيم الأندية للخط الهجومي. وكانت أكبر نتيجة مسجلة من نصيب مولودية البيض ضد شبيبة الساورة بهدفين مقابل صفر.

وعادت 3 أندية بالنقاط الثلاث من ميدان المنافس، وفاز اتحاد الجزائر على اتحاد خنشلة وشباب بلوزداد على نادي بارادو وشباب قسنطينة على شبيبة القبائل .

وفي السياق ذاته، حققت فريقين فقط الفوز الثاني على التوالي وهما اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد. يذكر أنه تم إحتساب ركلة جزاء واحدة خلال مباراة مولودية البيض وشبيبة الساورة.