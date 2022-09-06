غليزان: عملية مداهمة واسعة لأوكار الجريمة

قامت قوات الشرطة التابعة لمختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان بعملية شرطة واسعة النطاق مست جميع الأحياء والنقاط السوداء، ومداهمة أوكار الجريمة بالولاية، تم على إثرها تنقيط 146 شخص بالإضافة إلى 372 مركبة و توقيف 04 أشخاص بحوزتهم 429 قرص مهلوس و 12 وحدة من المشروبات الكحولية، إلى جانب الأسلحة البيضاء، ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم.

كما تم بالمقابل توقيف 63 دراجة نارية لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية تتجلى أساسا في التجاوز الخطير والسرعة المفرطة، وعدم حيازة شهادة التأمين، وارتداء الخوذة.

وقد قدم هؤلاء أمام الجهات القضائية.