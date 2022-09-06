تبسة : وفاة شخصين في حادث مرور

توفي، صباح اليوم الأحد ، شخصان في حادثي مرور منفصلين بولاية تبسة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة تدخلت صبيحة اليوم لأجل حادث مرور وقع على مستوى بلدية الونزة، الحادث تمثل في انقلاب شاحنة ذات مقطورة، مخلفا وفاة شخص 61 سنة ، حيث تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة.

كما تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية صبيحة اليوم ، لأجل حادث مرور وقع على مستوى دوار الشوافعية ببلدية بكارية، الحادث تمثل في دهس سيارة لشخص أدى الى وفاته يبلغ من العمر حوالي 34 سنة، حيث تم تحويله من الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.