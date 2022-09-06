تيارت: الشروع في إجراءات الوقاية من الفيضانات

قام أعوان وحدة الديوان الوطني للتطهير بولاية تيارت برفع 70 طنا من الأتربة والنفايات المنزلية من البالوعات ومصبات المياه، في إطار الوقاية من الفيضانات حسب مدير الوحدة محمد مغراوي.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المتحدث ذاته أن هذه الكميات تم رفعها في ظرف أسبوعين، وتتمثل أساسا في مخلفات ورشات البناء خاصة الحجارة وكذا الأتربة ومواد بلاستيكية مستعملة وغيرها.

وتشمل العملية التي انطلقت يوم 17 أوت الماضي، تنظيف وشفط المياه المحملة بالنفايات من بالوعات الصرف الصحي، وبالوعات تصريف مياه الأمطار مع الحرص على تغطيتها بالتوازي مع تنقية مصبات المياه المحاذية لضواحي المدن كونها تعمل على تسهيل جريان المياه باتجاه الوديان.

وقد سخرت وحدة الديوان الوطني للتطهير، 55 عونا وهو ما يمثل 40 بالمائة من عمالها فضلا عن 17 شاحنة منها ست ذات مضخات لشفط المياه فيما يزاول العمال الآخرون نشاطهم العادي المتمثل في فك الانسدادات داخل الشبكة والربط الفردي للسكنات، بمتوسط عشرة تدخلات يوميا وفق مغراوي.

وتفاديا لأية فيضانات تم تحديد النقاط التي يتوجب مراقبتها ، وهي المناطق المنخفضة الواقعة داخل النسيج العمراني للمدن في إطار برنامج وقائي يتم تحيينه سنويا قبيل فصل الخريف.

يذكر أن الديوان المذكور يشرف على شبكة تطهير بطول 1519 كلم، تتوزع عبر 38 بلدية من مجموع 42 جماعة محلية تضمها ولاية تيارت.