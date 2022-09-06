هذا ما قاله بوغالي في افتتاح الدورة البرلمانية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ، اليوم الأحد ، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة بدءا بضمان أمنها واستقرارها بفضل إرادة سياسية قوية وصادقة كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر عنها وترجمها من خلال برنامج واعد وعهود قطعها على نفسه في حملته الانتخابية وتتجسد يوما بعد يوما.

وقال بوغالي في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية إنّ أمن الجزائر واستقرارها كان نتيجة هذه الإرادة، كما كان بفضل المؤسسات التي برهنت على مدى ارتباطها بوطنها وبشعبها وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والتي أعطت درسا لكل المشككين بأنها مؤسسة نابعة من صلب هذا الشعب الأبي.

وتابع " أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الحكومة متزامنة مع الدخول الاجتماعي إلا دليل على صدق الإرادة، فمراجعة الأجور للعمال والمنح للمتقاعدين والزيادة في منحة البطالة وغيره من القرارات كلها مؤشرات على أن معيشة المواطن وتحسين ظروف تعد أولوية بالنسبة الرئيس، الذي هيأ الأسباب لولوج عالم الاستثمار والدفع للعجلة التنمية المستدامة .