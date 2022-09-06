الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي أجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ، تبادلا فيها الرؤى بخصوص العلاقات الثنائية، مثمنين متانة هذه العلاقات العالية والمتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات،حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك. وحسب المصدر ذاته ، فإن الرئيسان بحثا بالمناسبة، سبل تسريع تطبيق مخرجات زيارتي قادتي البلدين ومختلف القرارات المتخذة خدمة لصالح الشعبين، مؤكدين أيضا، إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للتنسيق والتشاور الدائمين.