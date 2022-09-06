العاصمة: العثور على طفل مفقود

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله بحر هذا الأسبوع، من إعادة طفل قاصر إلى أهله بعد العثور عليه تائها أمام محطة القطار بسيدي عبد الله، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "القضية جاءت بعد تلقي مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055، من أحد المواطنين عن وجود طفل قاصر يبلغ من العمر 12 سنة، وبعد تنقل الفرقة الإقليمية للدرك بسيدي عبد الله إلى المكان السالف الذكر تم العثور على الطفل، حيث تم اصطحابه إلى مقر الفرقة وإعادته الى بيت أهله المتواجد ببلدية أولاد فايت".

من جهة أخرى، كثفت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة عمليات التحسيس والوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية ومن جميع أشكال الانحراف وعبر جميع الأماكن التي يتردد عليها الأحداث، خاصة في فترة الصيف، حيث قامت ب 130 دورية و84 حملة تحسيسية، يضيف نفس المصدر.