الشلف: عودة الحركية لمطار أبوبكر بلقايد

شهد مطار أبو بكر بلقايد بالشلف اليوم الأحد عودة الحركية والنشاط من خلال إنطلاق أول رحلة نحو مدينة مرسيليا، بعد توقف لأزيد من سنتين بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وأعاد إستئناف الرحلات الجوية ضمن البرنامج التكميلي لتعزيز النقل الجوي للمسافرين من و إلى الجزائر، الذي أعلنت عنه الوزارة الوصية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، النشاط للمطار الدولي أبو بكر بلقايد بالشلف، بعد توقف دام أزيد من سنتين بسبب جائحة كورونا.

وتضمن برنامج الرحلات الذي استفادت منه هذه المنشأة القاعدية رحلتين في الأسبوع، من مطار الشلف نحو مرسيليا و باريس فيما كانت المناسبة صبيحة اليوم لانطلاق أول رحلة نحو مرسيليا على أن يضبط موعد وتوقيت رحلة باريس بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة لاحقا، وفقا لمسؤولي المطار.

يذكر أن طاقة استيعاب مطار أبو بكر بلقايد الدولي بالشلف تتراواح بين 100 إلى 150 ألف مسافر سنويا، فيما كان برنامج الرحلات قبل جائحة كورونا يتضمن وجهات أخرى نحو مطارات ميتز و مونبوليه و ليون وفقا لمسؤولي المطار.