مستجدات عن التجارب التقنية للمصعد الهوائي بوهران



تم الانتهاء من التجارب التقنية لجميع الأجهزة الإلكتروميكانيكية والكوابل للمصعد الهوائي لمدينة وهران، حسب المديرية المحلية للنقل.

واستنادا إلى ذات المديرية فإن هذه التجارب التقنية تمت بنجاح على أن تنطلق قريبا عملية تجريب عربات فارغة على طول المسار الممتد على مسافة تقارب 1.900 متر، لتمنح شهادة المطابقة لدخول المصعد الهوائي حيز الاستغلال حيث ستستغرق هذه التجارب زهاء شهرين، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.

وأبرزت أن أشغال إعادة تأهيل وتحديث محطة الانطلاق حي النصر (الدرب سابقا) والخاصة بالوصول بأعالي جبل مرجاجو، توشك على نهايتها حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 99 بالمائة فيما لا تزال أشغال جارية بشأن إعادة بناء محطة سي صالح (الصنوبر سابقا) بنسبة تقدر ب 85 بالمائة.

وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي أسند لمؤسسة سويسرية نمساوية بأكثر من 47ر1 مليار دج.

وستمكن هذه الوسيلة العصرية للنقل التي ستضم إجمالا 36 عربة من ثمانية مقاعد من نقل زهاء 1.200 راكب في الساعة وفق ذات المصدر.

وستسمح إعادة تأهيل وتحديث المصعد الهوائي لوهران بالتخفيف من ازدحام حركة المرور بوهران، و إضفاء صبغة جمالية على المدينة و ضمان تنقل الزوار و السياح من وسط المدينة إلى أعالي جبل مرجاجو في أحسن الظروف، للتمتع بالمناظر الجميلة و كذا تقليص الاكتظاظ عبر الطر يق المؤدي لذات الموقع.