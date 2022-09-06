تفاصيل تعويض المتضررين من الحرائق بولاية قالمة

استفاد اليوم الأحد مربو مواشي متضررون من الحرائق بولاية قالمة من حصة أولى من التعويضات العينية شملت 49 رأسا من الأبقار والأغنام والعشرات من صناديقالنحل وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضحت خضرة حامي، المكلفة بمهام مديرة المصالح الفلاحية بقالمة ،على هامش عملية التعويض بالقسم الفرعي الفلاحي ببوشقوف، بأن الحصة المسلمة اليوم شملت 42 رأسا من الأغنام تم توزيعها على مربين متضررين من الحرائق بمشتتي اللوز و الحامة ببلدية وادي الشحم وكذا مشتة بوزيت ببلدية مجاز الصفاء، زيادة على تسليم 7 رؤوس من الأبقار على أحد المربين المتضررين بمشتة بورديم ببلدية مجاز الصفاء.

وأكدت المسؤولة بأن عملية التعويض تتم بناء على تقرير اللجنة الولائية المكلفة بالإحصاء، مشيرة إلى أن توزيع هذه الحصة الهامة يدخل في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القاضية بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق من الولاية يومي 17 و18 أوت الماضي.

من جهتها، أفادت السيدة دنيا بن منصور، مديرة المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية بابور (مشروع قالمة)، المكلفة بتعويض المتضررين من الحرائق، بأنه تم توزيع 120 صندوق نحل فارغ كمرحلة أولى على لمتضررين من الحرائق، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تتعلق بتوزيع 760 صندوق نحل مملوء و ستكون في الوقت الملائم لها بين شهري أبريل وماي 2023 .

وصرحت ذات المسؤولة بأن عملية تعويض المتضررين من الحرائق تتم على 3 محاور أساسية تتعلق الأولى بتعويض مربي النحل والثانية تخص إعادة الاعتبار للإسطبلات والمباني المتخصصة في تربية المواشي من خلال تنظيفها وإعادة تهيئتها بناء على بطاقات تقنية وكشف كمي وكيفي، تم إعداده من طرف مديرية السكن بالولاية، مضيفة أن المحور الثالث في عملية التعويض يخص إعادة تهيئة الخنادق المضادة للنيران بالمشاتي المحاذية للغابات.

وفي نفس السياق، أشار بوبكر وادي محافظ الغابات بقالمة بأن عملية التعويض قد استفاد منها 9 مربين للنحل ينشطون ببلديات بوشقوف وعين بن بيضاء ومجاز الصفاء و وادي الشحم والدهوارة.