الشلف: توقيف متورطين في سقي حقول زراعية بالمياه القذرة

أوقف عناصر الدرك الوطني بالشلف ثلاثة أشخاص لتورطهم في سقي حقول الحمضيات ببلديتي الشطية و وادي سلي بالمياه القذرة.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام و الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن عناصر الدرك الوطني و في إطار جهود محاربة شتى أنواع الجريمة، أوقفت ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 47 و 51 سنة كانوا يقومون بإستغلال المياه القذرة من وادي الشلف لسقي حقول الحمضيات ببلديتي الشطية و وادي سلي.

واستنادا للمصدر، فقد تمت هذه العملية على إثر إستغلال معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود أشخاص يقومون بسقي حقول الحمضيات وأشجار الرمان بكل من منطقتي الأرض البيضاء التابعة إقليما لبلدية الشطية والمنطقة الصناعية التابعة إقليميا لبلدية واد سلي، بالمياه القذرة، ليتم مباشرة التحريات والقيام بتمشيط محيط هذه الحقول التي تبلغ مساحتها 12 هكتارا من طرف عناصر الدرك الوطني.

ومكنت هذه العملية من العثور على محركين من نوع "دويتس" من الحجم الكبير مزودين بعجلات ، مضخة مياه 65 أنبوبا للسقي، حيث تم حجز هذه المعدات على مستوى المحشرين البلديين لكل من الشطية و وادي سلي، إلى غاية صدور أمر قضائي، وأشار البيان إلى أنه بعد الانتهاء من ملف الإجراءات الجزائية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.