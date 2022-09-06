إعانات مالية لضحايا حرائق الغابات

أعلنت وزيرة التضامن كوثر كريكو أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر منح مليون دينار جزائري لفائدة عائلات ضحايا حرائق الغابات المتوفين.

وباسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف اليوم الأحد، المستشار المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، بولاية الطارف، على تقديم منحة الوفاة لعائلات الضحايا المتوفين في حرائق أوت المنقضي بولاية الطارف بحضور ولاة كل من عنابة، قالمة، وسطيف والسلطات المحلية لولاية الطارف.

وأوضحت كريكو، أن الخطوة جاءت لتأكيد دعم الدولة لعائلات الضحايا وجبرا للخواطر بعد المأساة التي عرفتها الجزائر جراء الحرائق.