عرقاب يشارك في اجتماع "أوبك +"

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الاثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لأوبك – والدول خارج أوبك، الذي سيجمع بين 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن هذا الاجتماع يسبقه عقد أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والتي سيتعين عليها، على أساس التقرير الذي تم إعداده من قبل لجنة المراقبة الفنية المشترك (JTC)، تقييم حالة سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر جويلية 2022.