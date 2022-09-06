جريمة قتل في باب الزوار

أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على قتل شاب يبلغ من العمر 17عاما بحي الجرف في باب الزوار بالعاصمة بعد أن وجه له عدة طعنات قاتلة باستعمال خنجر.

وكشفت مصادر لـ "الخبر" ان الجريمة الشنعاء التي هزت نفوس سكان الحي ترجع إلى خلاف نشب بين الضحية والقاتل حول هاتف نقال.

وأكدت ذات المصادر أن الخلاف بدا منذ يوم أمس بعد أن سرق القاتل هاتف نقال تعود ملكيته لأحد أصدقاء الضحية، ليتطور الخلاف إلى حرب عصابات بين مجموعتين من الشباب استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة البيضاء وتواصلت حتى ساعات متأخرة مم ليلة أمس من دون تدخل الأمن.

والتقى القاتل بضحيته عصر اليوم ليباغته بطعنة في الرجل ثم أخرى على مستوى الرقبة وطعنات أخرى في شتى أنحاء جسمه وتركه يسبح في بركة دماءه ولاذ بالفرار.

وتم نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستوصف إلا أن تأثره بالطعنات جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ولا يزال القاتل محل بحث من طرف أفراد الشرطة فيما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.