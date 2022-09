Un crime odieux à Bab Zouar

Un jeune âgé dans les vingtaines d’années a assassiné un autre jeune de 17 ans à Hai El Djorf à Bab Zouar à Alger par plusieurs coups de poignard.

Ce crime odieux a été perpétré suite à un conflit entre les deux jeunes sur un téléphone portable.

Le coupable a surpris cet après-midi sa victime avant de prendre la fuite. Ce conflit s’est développé en une guerre de gangs dans laquelle toute sorte d’armes blanches ont été utilisées et qui a duré jusqu’à une heure tardive de la nuit de samedi à dimanche, sans que les services de sécurité n’interviennent.

L’assaillant a rencontré sa victime cet après midi et l’a poignardé au niveau du cou et partout dans son corps.

La victime a été transférée vers le dispensaire du quartier. Toutefois cette dernière a perdu la vie avant d’y arriver.

L’assaillant est toujours en état de fuite et la dépouille de la victime a été transférée vers la morgue.