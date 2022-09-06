الجامعة العربية تنشر الشارة الرسمية لقمة الجزائر

أعلن الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، عن الشارة الرسمية للقمة العربية المزمع عقدها بالجزائر في 01 و02 نوفمبر من السنة الجارية.

وأشار الموقع الرسمي للجامعة العربية إلى أن انعقاد القمة يأتي التزاما بميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه ومقاصده وتنفيذاً لملحق الميثاق الخاص بالانعقاد الدوري للقمة، حيث تبدأ القمة أعمالها بالاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى المندوبين الدائمــــين خـــلال الفــترة من 26-30/10/2022 وتكون الجلسة الافتتاحية للقمة يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 وتختتم القمة أعمالها يوم الأربعاء الموافق​ 2/11/2022.

وتقوم الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجزائر لاستكمال الترتيبات التنظيمية والموضوعية اللازمة لانعقاد هذه القمة بشكل ناجح بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

وأطلقت الجزائر في هذا السياق موقع القمة العربية على الرابط التالي: www.arabsummit2022.dz

وتم نشر الشارة الرسمية للقمة، مباشرة بعد تصريح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة صبيحة اليوم الاحد، أكد من خلالها جاهزية الجزائر الكاملة لعقد القمة العربية.

وتستضيف الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر2022 اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وذلك تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.