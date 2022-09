L’Algérie a recensé 17 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 durant les dernières 24 heures, a indiqué ce dimanche le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

La même source a déploré une seule victime suite aux complications liées à la pandémie, et ce depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, deux patients se trouvent actuellement aux soins intensifs et 26 autres ont été guéris, précise la même source.