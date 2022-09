Des pluies orageuses de plus de 15 mm sont attendues dans le sud du pays, ont indiqué ce dimanche l’office national de météorologie ONM.

Dans une alerte météo rendue public sur son site Internet, l’ONM a indiqué que les wilayas concernées sont Timimoune, Béchar, Béni Abbas, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Tamanrasset.

La validité de ce bulletin météo prendra fin à minuit.