أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، أن الجزائر مقبلة على مراجعة قوانين هامة، على غرار قانون الجمعيات وقانون الجماعات المحلية الذي ينتظر منه منح المكانة الحقيقية للبلدية والمجالس الولائية وفتح باب المشاركة للمجتمع المدني في التنمية المحلية.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2022-2023، أكد قوجيل، أن الجزائر "مقبلة على مراجعة قوانين هامة، على غرار مراجعة قانون الجمعيات الذي ينتظر منه الفصل بين نشاط الجمعية والحزب السياسي، إلى جانب مراجعة قانون الجماعات المحلية الذي ينتظر منه منح المكانة الحقيقية للبلدية والمجالس الولائية وفتح أبواب المشاركة للمجتمع المدني في التنمية المحلية".

وأوضح أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "التزم بالوعد ومد يده للجميع وذلك من خلال الاتصالات التي يقوم بها مع التيارات السياسية والشخصيات من أجل تدعيم الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية".

وأضاف المتحدث، في ذات الشأن، أنه وبعد مرور قرابة الثلاث سنوات من انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، "فإننا نسجل كيف يتم تجسيد الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها أمام الشعب مرحلة بعد مرحلة، خاصة بعد تدعيم سياسته بدستور نوفمبر 2020 والذي أصبح مرجعية الجزائر الجديدة".

وقال قوجيل أن "المرحلة التي وصلت إليها الجزائر اليوم تجعل الاستقلال الاقتصادي من أولوية الأولويات، وهو يتحقق عن طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي واستغلال كل الإمكانيات الموجودة في الجزائر من أجل تدعيم أكثر للقرارات السياسية ولتكون كلمة الجزائر أقوى".

واعتبر بهذا الخصوص أن "الجزائر بلغت مرحلة وضع فيها رئيس الجمهورية النقاط على الحروف حتى تصبح القراءة صحيحة ودقيقة في كل المجالات، سواء في الداخل أو في الخارج، وباتت مفهومة لدى الجميع، سواء كان مسؤولا أو مواطنا، حيث أصبح كل واحد يعرف ما هو حاضر ومستقبل البلاد دون ان ننسى بأن تاريخنا هو منبع ومرجعية كل القرارات".

وفيما يخص الذاكرة الوطنية، دعا قوجيل إلى "تكوين لجنة وطنية لكتابة التاريخ وذلك من خلال هيئة رسمية تكون قادرة على توفير برنامج تعليمي موحد قابل للتدريس لكل الأطوار التعليمية من الأساسي إلى التعليم العالي".

كما تحدث قوجيل عن حوادث المرور المأساوية الأخيرة المسجلة عبر مختلف مناطق الوطن وما خلفته من ضحايا، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أخرى من أجل سلامة المواطنين وتدعيم المراقبة التقنية للحافلات والسيارات بشكل دوري.