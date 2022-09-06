هذا هو موعد انطلاق الإحصاء العام للسكان

أفاد الديوان الوطني للإحصاء، أنه تم تجنيد أكثر من 52 ألف عون مكلف بالإحصاء وحوالي 8000 عون مراقب و3000 مكون. خلال الإحصاء العام السادس للسكن والسكان المقرر من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر.

وحسب وثيقة للديوان، تهدف العملية إلى جمع بيانات عن السكان وحظيرة السكنات، خلال فترة محددة باستعمال دعائم التجميع (عبر اللوحات أو الاستبيانات في شكل ورقي ).

وأشارت الوثيقة، إلى أن الإحصاء العام السادس للسكان والسكن، الذي يجري في وقت واحد عبر جميع أنحاء الوطن يشكل عملية رائدة في نظام المعلومات الإحصائية للبلاد .

ويتعلق الأمر بجرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين، إلى جانب خصوصياتهم حيث يتم في ثلاث مراحل (الإحصاء والتنفيذ واستغلال البيانات).

وتستخدم بيانات الإحصاء من اجل وضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي. وتوفير معلومات إحصائية محينة للجمهور في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

يتعلق الأمر بجمع المعلومات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية لكل فرد من أفراد من الأسرة، (تحديد أفراد الأسرة والزواج وخصوبة المرأة المتزوجة والتنقل والهجرة والتربية والتعليم. واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والصعوبات الحركية الحسية والمعرفية والنشاط الاقتصادي).

كما يخص الإحصاء الوفيات المسجلة لدى الأسر خلال الـ12 شهرا الماضية. وكذلك المغادرين نحو الخارج (الهجرة) خلال السنوات الـ5 الماضية.

وتضاف إلى ذلك جميع المباني الموجهة للسكن وخصائص حظيرة السكن (جميع السكنات المشغولة وغير المشغولة والثانوية. وتلك التي لم تسلم بعد والمهجورة, الخ) وجميع السكنات ذات الاستخدام المهني.

وأثناء العملية، يقوم العون المكلف بالإحصاء بجمع معلومات خاصة بالبناء والسكن والمرافق والتجهيزات المنزلية.