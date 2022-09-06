دمشق تفضل عدم مناقشة تفعيل عضويتها خلال قمة الجزائر

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل مقداد ، اليوم الأحد ، أن بلاده تفضل عدم التطرق لمسألة استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية، وذلك في اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

وحسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية، فإن الوزير لعمامرة قد أجرى،هذا اليوم، اتصالا هاتفيا "في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل".

وجاء في البيان أن علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية كانت "من جملة المسائل التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة"،حيث أكد رئيس الدبلوماسية السورية أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر.

وفقا لذات المصدر فإن قرار دمشق يأتي "حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

هذا وأعرب الطرفان عن تطلعهما لأن تكلل القمة بـ"مخرجات بناءة من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية-العربية للدفع قدما بالعمل العربي المشترك"، يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية.