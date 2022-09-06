تسليم مقررات تعيين أساتذة الإنجليزية

انطلقت اليوم الأحد عملية تسليم مقررات التعيين الخاصة بأساتذة مادة اللغة الإنجليزية للطور الإبتدائي على مستوى مديريات التربية عبر ولايات الوطن.

وكشف المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية بوعلام بلعور، للإذاعة الوطنية، أنّ تسليم مقررات التعيين بعد استخراجها من المنصة الرقمية على مستوى مديريات التربية خلال أيام الرابع والخامس والسادس سبتمبر الجاري.

كما أعلنت مديريات تربيية، قائمة المترشحين الراغبين في تدريس مادة اللغة الانجليزية في الطور الابتدائي، مساء اليوم الأحد .

نشرت مديريات تربية قوائم المترشحين بصفحات الفيسبوك التابعة لها لكل بلدية حسب الاستحقاق في بلدية الإقامة.