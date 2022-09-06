دي ميستورا يلتقي إبراهيم غالي

التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا مساء اليوم الأحد الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي بمقر الرئاسة الصحراوية.

وجرت المحادثات في لقاء مغلق لدي ميستورا مع الرئيس الصحراوي بحضور ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمر، ضمن الجولة الثانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ تعيينه، حيث يندرج اللقاء في إطار تعميق المشاورات مع مختلف الأطراف وتوسيع دائرة المحادثات لتشمل مختلف فعاليات المجتمع الصحراوي من أجل إعداد تقرير سيقدم لمجلس الأمن شهر أكتوبر القادم.

وسيعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من خلال هذا اللقاء الذي يختم به زيارته إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ضمن هذه الجولة، على البحث عن سبل جديدة لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية، بعد أن قام بزيارة مماثلة للطرف المغربي شهر يوليو الماضي.