أنبوب الغاز"غالسي" بين الجزائر وإيطاليا يثير الجدل بين الإيطاليين

جدل في الأوساط الإعلامية الإيطالية أعاده الحديث حول مشروع إنجاز أنبوب "غالسي" الذي كان من المفتروض أن ينقل 10 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز.

وأوردت صحيفة “إل جيورنالي” الإيطالية في ذات الصدد، أ، مسؤولي ناحية توسكانا المنتمين للحزب الديمقراطي في 2011، رفضوا التوقيع على تراخيص عبور أنبوب الغاز “غالسي” من ولاية الطارف إلى غاية جزيرة سردينيا ، ومن ثمة إلى شبه الجزيرة الايطالية بمنطقة بيومبينو بمنطقة توسكانا.

ووفقا للصحيفة ، فقد رصد الاتحاد الأوربي 120 مليون أورو كمساعدة لإنجاز الأنبوب لكونه “مشروعا حيويا يساعد في تنويع مصادر إمداد القارة الأوربية بالغاز”.

وذكرت الصحيفة أن بروكسل سرعان ما أقدمت على سحب مساعداتها المالية للمشروع، بحجة التأخر الحاصل في إصدار القرارات الإدارية للترخيص للأنبوب بالمرور عبر إقليم توسكانا، وأعيدت الـ 120 مليون أورو إلى خزينة الاتحاد الأوربي.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر وروما كانتا قد وقعتا على اتفاقية لإنجاز أنبوب غاز آخر صيف 2007 في جزيرة سردينيا، بمناسبة عقد القمة الثنائية الأولى رفيعة المستوى آنذاك.