عريس وعروستان .. قصة تلهب مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لمواطن زُفت إليه عروسان في حفل زفاف واحد بولاية سكيكدة.

صور العريس تداولها نشطاء على نطاق واسع في ردود فعل متباينة ، نظرا لندرة هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري.

آراء متلاطمة ، بين مؤيد ومعارض، وبين مبارك وممتعض ، تهاطلت التعليقات والمنشورات تفاعلا مع بطل القصة " رشيد" من ولاية سكيكدة، الذي اختار أن تزف إليه عروسان في نفس العرس، وفي نفس قاعة الحفلات ، عكس ما اعتاد عليه العرف الجزائري.



الاستثناء الذي صنعه " رشيد" جعل الكثيرين يعبرون عن رغبتهم في تقليده ، وهناك من المدونين من كتب أنه سيجمع بين أربعة في يوم واحد معلقين " بصحتك عمي الرشيد" ، فيما تندر آخرون مؤكدين أن هذا القرار "خاطئ" وأن صاحبه سيندم عليه .

واتجه البعض الآخر إلى أن قصة "رشيد" محض حرية شخصية مهنئين إياه ومتمنين له حياة سعيدة.