6 سبتمبر 2022
إشتراك دخول
6 سبتمبر 2022 °C

عريس وعروستان .. قصة تلهب مواقع التواصل

مجتمع
4 سبتمبر 2022 ()
فاطمة. ب
+ - 0 قراءة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لمواطن زُفت إليه عروسان في حفل زفاف  واحد بولاية سكيكدة.

صور العريس تداولها  نشطاء على نطاق واسع في ردود فعل متباينة ، نظرا لندرة هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري. 

آراء متلاطمة ، بين مؤيد ومعارض،  وبين مبارك وممتعض ، تهاطلت التعليقات والمنشورات تفاعلا مع بطل القصة " رشيد" من ولاية سكيكدة، الذي اختار أن تزف إليه عروسان في نفس العرس، وفي نفس قاعة الحفلات ، عكس ما اعتاد عليه العرف الجزائري.

الاستثناء الذي صنعه " رشيد" جعل الكثيرين يعبرون عن رغبتهم في تقليده ، وهناك من المدونين من كتب أنه سيجمع بين أربعة في يوم واحد معلقين " بصحتك عمي الرشيد" ، فيما تندر آخرون مؤكدين أن هذا القرار "خاطئ" وأن صاحبه سيندم عليه .

واتجه البعض الآخر إلى أن  قصة "رشيد" محض حرية شخصية مهنئين إياه ومتمنين له حياة سعيدة.

 

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة